Concertos Capitólio têm apresentação do grupo Armonial Ensemble

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre. Foto: Joel Vargas/PMPA Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A edição de dezembro da série Concertos Capitólio recebe neste sábado (7), às 11h30, a última edição do ano com a apresentação do grupo Armonial Ensemble, com coordenação artística do maestro, compositor e violinista da Ospa Arthur Barbosa e do primeiro oboísta da Ospa Érico Marques. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria da Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) a partir das 11h e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada para sêniors e estudantes).

O Armonial Ensemble é um projeto de pesquisa, mesclando linguagens artísticas e ao mesmo tempo com o resgate da música brasileira usando instrumentos e linguagens do período barroco da história da música. É um grupo musical que conta com uma proposta cênica onde estão presentes a arte dramática, poesia, dança, cinema, mídias sociais, fotografia, artes plásticas e tecnologia.

A série Concertos Capitólio é uma iniciativa da Casa da Música de Porto Alegre, que este ano completa 10 anos e é reconhecida por sua atuação no ensino e produção musical na capital gaúcha, em parceria com a Cinemateca Capitólio. A proposta objetiva ampliar a oferta de espaços culturais na cidade para a música de câmara.

