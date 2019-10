A concessão do Mercado Público de Porto Alegre será tema de uma nova audiência pública, às 9h30min desta quarta-feira, desta vez no Auditório Araújo Vianna. Na semana passada, um primeiro encontro recebeu mais inscritos que a capacidade do auditório da prefeitura. O projeto prevê um contrato de exploração por 25 anos, com um valor contratual estimado em R$ 85 milhões.