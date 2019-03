Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul/RS está com inscrições abertas

As inscrições para o Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul/RS estão abertas até o dia 17 de abril. O certame é realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. São ofertadas 16 vagas e mais cadastro de reserva para os níveis de escolaridade Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos, com carga horária de 8 a 44 horas semanais e salários de até R$ 13.193,05 (veja quadro abaixo).

As inscrições devem ser efetuadas pelo site concursos.fundatec.org.br e a taxa varia de R$ 105,00 a R$ 155,00, conforme nível. Neste site, também é possível conferir informações completas referentes ao edital. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições.

A data provável para realização das provas é 26 de maio de 2019. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, ou ainda pelo link contato.fundatec.org.br.

Nível superior completo

Cargos (vagas): Controlador Interno (01+CR), Fonoaudiólogo (01+CR), Médico Clínico Geral (01+CR) Médico Ginecologista (01+CR) Médico Pediatra (01+CR), Professor de Geografia (CR), Professor de História (CR), Psicólogo (01+CR) e Psicopedagogo (01+CR).

Nível técnico completo

Cargo (vagas): Técnico de Enfermagem (01+CR).

Nível médio completo

Cargos (vagas): Agente Comunitário de Saúde Área 3 (01+CR), Agente Comunitário de Saúde Área 4 (01+CR), Atendente de Consultório Dentário (01+CR), Atendente de Creche (01+CR) e Professor Pedagogia (CR).

Nível fundamental incompleto

Cargos (vagas): Motorista (01+CR), Operador de Máquinas (01+CR), Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (01+CR) e Operário Especializado (01+CR).

Informações gerais

Total de Vagas: 16 + CR/ Carga Horária Semanal: de 8h até 44h /Salário: de R$ R$ 765,14 até R$ 13.193,05 / Inscrições: de 19/03 a 17/04/2019 pelo site concursos.fundatec.org.br /Valor das Inscrições: de R$ 105,00 a R$ 155,00 /Data provável de realização da prova: 26/05/2019.

