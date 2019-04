A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, anunciou a realização de concursos para a área da saúde. Há vagas para enfermeiro e médico especialista nas áreas de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, infectologia, medicina da família e comunidade. As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 26 de abril pela internet.

