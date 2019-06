O Tribunal Supremo da Espanha condenou a 15 anos de prisão por estupro os integrantes do grupo “La Manada”, cinco homens que abusaram de uma jovem e gravaram a cena em 2016, um caso que provocou protestos no país. Com a decisão, o tribunal anulou as sentenças de instâncias inferiores que condenaram, em 2018, os cinco homens a nove anos de prisão por abuso sexual e não por estupro.