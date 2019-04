Condomínios devem gerar investimento de R$ 74 milhões em Porto Alegre

Três licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) autorizaram o início de obras para novos empreendimentos em Porto Alegre. Essas construções seriam condomínios residenciais e renderiam investimentos superiores a R$ 74 milhões. Além disso, a previsão é de que sejam criados 310 novos postos de trabalho.

Os licenciamentos estabelecem condições e restrições referentes à poluição hídrica, atmosférica e sonora, além de cuidados com a fauna silvestre. “Essas licenças podem ser traduzidas como desenvolvimento sustentável, já que a urbanização regular, com as devidas compensações e cuidados ambientais, traz crescimento aliado à preservação”, afirma o secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Maurício Fernandes.

