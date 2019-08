Confira 10 dicas para não entrar em depressão

Considerada por muitos a doença do século, a depressão é pouco compreendida pela sociedade. Ela afeta o estado de humor e reduz a capacidade de sentir satisfação ou prazer com as coisas da vida.

Atualmente, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças mentais, e a depressão é a mais frequente delas. Em 2011, a porcentagem de portugueses com depressão era de 6,85%. Em 2017, essa taxa tinha subido para 9,8%. No que diz respeito à ansiedade, a taxa quase duplicou, de 3,5% da população em 2011 para 6,5% em 2017, com tendência a aumentar. No final de 2017 havia quase um milhão de portugueses com diagnóstico de depressão nos cuidados de saúde primários e mais de 650 mil com diagnóstico de ansiedade. Hoje, dos 400 mil portugueses que sofrem de depressão por ano, um terço não recebe qualquer tipo de ajuda ou tratamento.

O Brasil é o país com maior número de prevalência da doença da América Latina, e o segundo nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Este número dá um salto para a casa dos 11,5 milhões de habitantes com depressão no país. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em uma das reflexões sobre a doença, o filósofo e investigador Fabiano de Abreu define a importância de se perceber verdadeiramente do que se trata esta doença como forma de evitar um pré julgamento equivocado. “Este é o tipo de sentimento que só sabe realmente os seus sintomas quem tem ou teve, pois é tão grave e pode ser tão intenso que pode levar até à morte. Em busca dos holofotes, há quem diga que depressão é coisa da cabeça. No entanto, isso é uma grande fake news de julgadores que, a meu ver, são pessoas que não compreendem nem a si mesmos e não têm a possibilidade, profissional e intelectual, de entender o que realmente é a depressão, e logo julgam de forma ansiosa e precipitada a questão”, ressalta.

Como surge a depressão

Segundo o filósofo, a depressão surge como um acumulo de problemas não resolvidos. “Devemos tentar combater a solidão resolvendo os pormenores que no seu somatório pode chegar à depressão. Pois, quando chega, dependendo da gravidade, somente através de tratamento com profissionais da área médica é possível superá-la, podendo se tornar algo fora de controle quando se está impregnada na nossa mente. A depressão é o acumulo de tristezas que podem ser ocasionadas por uma tristeza inicial não resolvida que se potencializa, e ao se potencializar projeta nas nossas demais tristezas também uma potência, além de criar mais tristezas, multiplicando-se, como um câncer que se espalha. E assim todos estes sentimentos e tristezas potencializadas formam a depressão”.

Abreu traz ainda 10 conselhos, aparentemente muito simples, que podem ser muito eficazes para prevenir e combater a depressão. Confira:

1 — Tudo tudo na vida tem um lado positivo. Todos os acontecimentos ruins têm um lado positivo, que agora ou lá na frente descobriremos. Basta um pouco de criatividade para encontrá-lo e assim buscar o alívio necessário para não sofrer.

2 — Resolva a sua tristeza para que ela não se potencialize e assim potencialize as demais tristezas e acumuladas dentro de si, de modo que se transforme numa depressão.

3 — Não protele os seus problemas. Os nossos problemas existem para serem resolvidos.

4 —Tenha ciência e convicção de que tudo na vida passa. Não tome medidas impulsivas, já que tudo se transforma, se modifica.

5 — Não se prenda ao passado. Viva o melhor presente para que no futuro tenha as melhores recordações.

6 — Faça um autorreconhecimento para saber lidar melhor com todo o universo que o faz ser o melhor de si.

7 — Desabafe sobre o que te incomoda ou deixa-te triste com pessoas da sua confiança. A opinião do outro pode ajudar ou causar alívio.

8— Ocupe o seu tempo para cumprir as suas metas: sejam elas profissionais ou para o bem-estar físico.

9 — Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, ou o marasmo e a falta de acontecimentos e resultados poderão resultar em depressão.

10 — Transforme sentimentos e emoções. Use a sua ansiedade para ocupar o seu tempo com coisas úteis. Use a sua ira para transformá-la em criatividade, para assim obter novas conquistas. Deste modo, não terá tempo de pensar nas coisas ruins da vida e terá mais momentos felizes e de plenitude.