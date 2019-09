Confira a galeria de fotos do Troféu Senar/O Sul 2019

O Troféu Senar/O Sul chegou em sua 17ª edição no domingo passado (25). O evento, que tradicionalmente abre o calendário social da Expointer, destacou as personalidades e empresas que mais contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio ao longo do ano. Foram entregues prêmios em quinze diferentes categorias relacionadas ao agro, homenageando empresários, profissionais de diferentes segmentos e lideranças políticas que alavancaram o agronegócio no contexto nacional. Confira quem passou pelo nosso evento:

(Fotos: Caroline Biccochi e Jonas Adriano/ O Sul)