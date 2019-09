Confira as atrações que rolaram no Piquete da Rede Pampa e Itaipava nesta tarde

O piquete da Rede Pampa de Comunicação e Itaipava está com diversas atrações musicais no Parque Harmonia. E na tarde desta terça-feira (17), foi a vez do “Lincon Ramos e Grupo” se apresentar. O segundo show do dia ficou por conta de Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial subir aos palcos. Estavam presentes vários visitantes para prestigiar os dois shows.

Além de muita música no espaço, o mercado Atacadão estava oferecendo caricaturas digitais gratuitas. Se você ficou interessado e não sabia dessa novidade, não se preocupe. No dia 19 de setembro o artista Rogério Cardoso também estará no piquete das 15h às 17h e no dia 20 de setembro das 10h às 12h.

Henrique Klemenchuk e o casal Vagner Rocha e Nelci Rocha aproveitaram e tiveram suas caricaturas feitas na tarde de hoje (17).

Confira as próximas atrações musicais no Piquete da Rede Pampa e Itaipava:

18 de setembro

– 16h Capitão Faustino

– 17h Jorge Guedes e Família Guedes

19 de setembro

– 16h De Lima e Leninha

– 17h Grupo Barbicacho

20 de setembro

14h às 18h – Super Show da Rádio Liberdade, no palco central do Parque Harmonia

1) Crianças EmCanto/ Dudu Gaiteiro/ Murielzinho e Lyann

2) Iedo Silva e Grupo Ala Pucha

3) Elmer Fagundes e Grupo

