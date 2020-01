Economia Confira as datas de pagamento dos benefícios do INSS em 2020

3 de janeiro de 2020

A ordem de pagamentos segue o modelo de anos anteriores

Neste ano, beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo vão receber o primeiro pagamento na conta entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. A data exata depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

A ordem de pagamentos segue o modelo de anos anteriores: segurados que ganham até um salário mínimo começam a receber os depósitos cinco dias úteis antes do término do mês correspondente à competência que está sendo paga. Beneficiários com renda acima do piso recebem a partir do primeiro dia útil do mês seguinte, que neste ano será em 3 de fevereiro.

Nos meses em que as datas de pagamentos coincidem com feriados ou celebrações que interrompem o atendimento bancário, a ordem dos dias de depósitos sofre alteração. De acordo com o INSS, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estarão na folha de pagamentos da Previdência em 2020.

Os benefícios da competência de janeiro serão pagos já com a correção anual. Quem ganha o piso receberá o novo valor de R$ 1.039. Para quem possui renda mensal acima de um salário mínimo, o valor a ser depositado pelo INSS poderá ser calculado a partir do dia 10 deste mês, quando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) será divulgado pelo IBGE.

Consulta pela internet

O segurado que usa o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br também pode conferir as datas e os valores dos benefícios alguns dias antes do depósito.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. O calendário é publicado ainda na página do INSS na internet: inss.gov.br.

Confira:

Para beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo

Final do cartão Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 1 27/jan 19/fev 25/mar 24/abr 2 28/jan 20/fev 26/mar 27/abr 3 29/jan 21/fev 27/mar 28/abr 4 30/jan 27/fev 30/mar 29/abr 5 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 6 03/fev 02/mar 01/abr 04/mai 7 04/fev 03/mar 02/abr 05/mai 8 05/fev 04/mar 03/abr 06/mai 9 06/fev 05/mar 06/abr 07/mai 0 07/fev 06/mar 07/abr 08/mai

Final do cartão Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 1 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago 2 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago 3 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago 4 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago 5 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago 6 01/jun 01/jul 03/ago 01/set 7 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 8 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 9 04/jun 06/jul 06/ago 04/set 0 05/jun 07/jul 07/ago 08/set

Final do cartão Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 1 24/set 26/out 24/nov 22/dez 2 25/set 27/out 25/nov 23/dez 3 28/set 28/out 26/nov 28/dez 4 29/set 29/out 27/nov 29/dez 5 30/set 30/out 30/nov 30/dez 6 01/out 03/nov 01/dez 04/jan 7 02/out 04/nov 02/dez 05/jan 8 05/out 05/nov 03/dez 06/jan 9 06/out 06/nov 04/dez 07/jan 0 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Para beneficiários do INSS que ganham mais de um salário mínimo

Final do cartão Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 1 e 6 03/fev 02/mar 01/abr 04/mai 2 e 7 04/fev 03/mar 02/abr 05/mai 3 e 8 05/fev 04/mar 03/abr 06/mai 4 e 9 06/fev 05/mar 06/abr 07/mai 5 e 0 07/fev 06/mar 07/abr 08/mai

Final do cartão Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 1 e 6 01/jun 01/jul 03/ago 01/set 2 e 7 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 3 e 8 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 4 e 9 04/jun 06/jul 06/ago 04/set 5 e 0 05/jun 07/jul 07/ago 08/set

Final do cartão Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 1 e 6 01/out 03/nov 01/dez 04/jan 2 e 7 02/out 04/nov 02/dez 05/jan 3 e 8 05/out 05/nov 03/dez 06/jan 4 e 9 06/out 06/nov 04/dez 07/jan 5 e 0 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

