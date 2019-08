Confira atrações da 18° Festa Nacional do Moranguinho de Bom Princípio

Em visita à Rede Pampa, as soberanas da Festa Nacional do Moranguinho puderam contar um pouco sobre o tradicional evento que, nesta edição, completa 18 anos. Com uma expectativa de público de 120 mil pessoas, a festa que ocorre a cada dois anos contará com apresentação de diversos artistas nacionais como Zé Neto e Cristiano, Fernando e Sorocaba e Marília Mendonça.

A rainha Caroline Reuss destacou as expectativas para o evento. “Nós buscamos melhorar a cada ano. A nossa festa vem crescendo e este ano a gente espera que atinja o maior número possível [de pessoas], porque nós estamos nos dedicando muito, divulgando muito. Então, a gente espera realmente que as pessoas venham até nossa cidade e prestigiem conosco os shows e, claro, o moranguinho”, afirmou ela. O evento acontece no Parque Municipal de Bom Princípio, conhecido por Morangão.

Além da rainha, as princesas Andressa Henz e Daniela Cristini Flach, juntamente com o prefeiro de Bom Princípio, Fábio Persch, também estiveram na Rede Pampa.