Confira como foi o primeiro tempo de Internacional e Goiás

Por Carine Bordin

No jogo deste domingo (25) o Internacional entrou com time reserva, preservando apenas o goleiro titular Marcelo Lomba. Já o Goiás entrou com força total, com time completo.

O primeiro tempo foi com emoção. Logo aos 11 minutos Guilherme Parede marcou o primeiro gol para o Internacional em um lance polêmico, que resultou na expulsão de Léo Sena, homem de criação do time. Após consultar o VAR, o árbitro excluiu o meia do jogo por agressão em dividida de bola com Rithiely na origem do gol do Internacional.

Aos 18, Ney Franco substitui Rafael Moura por Leandro Barcia. O jogo seguiu truncado e o time do Inter parecia não achar objetividade, travando a equipe e chamando o Goiás para o campo. Apesar disso, o Inter teve mais posse de bola e conseguiu manter o controle do jogo e não tomar gol.

Nos 24 mais substituição: por lesão, sai Natanael, do time colorado, e entra Erik. O jogo seguiu devagar, com uma parada técnica aos 28 para a hidratação dos atletas.

O time do Goiás cresce no jogo e quase marca: aos 36 Michael passa por três marcadores do Inter e abre caminho, mas com finalização fraca, bate de canhota e Lomba pega. Michael foi a única peça que parecia acordada em campo pelo time Esmeraldino.

Aos 46, mais cartão! Leandro Barcia toma amarelo. Nos últimos minutos o Goiás até tentou alguns lances, mas não conseguiu marcar.

O time colorado estava mais acordado do que nunca e marcou um escanteio no último lance da primeira etapa, mas tocou para fora.

Fim do primeiro tempo!

