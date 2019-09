Confira como foi o primeiro tempo entre Grêmio e Goiás, na Arena em Porto Alegre

Por Carine Bordin

O primeiro tempo da partida entre Grêmio e Goiás, neste domingo (15), começou eletrizante. O time Tricolor teve mais posse de bola e o Goiás até que conseguiu se defender, nos primeiros minutos, mas o time gaúcho pressionou muito, após os 17 minutos, e conseguiu marcar três gols.

A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na data em que o time gaúcho completa 116 anos de história e seu técnico, Renato Portalupi, também comemora 57 anos de vida.

Logo nos primeiros oito minutos de jogo o Grêmio construiu a primeira oportunidade de gol, com Diego Tardelli recebendo na área e batendo forte, mas Marcelo Rangel espalmou.

Nos 17, Alisson chutou cruzado e obrigou novamente o goleiro Esmeraldino a fazer uma boa defesa.

O Grêmio estava pressionando muito e construindo boas jogadas. Aos 27 Jean Pyerre faz um golaço de fora da área. Enquanto a defesa do Goiás tentava impedir Everton de jogar, fazendo marcação dupla, Jean Pierre ficou livre para tentar de fora da área, marcando um grande gol para o Tricolor gaúcho.

Não demorou muito para vir o segundo gol do Grêmio, que tinha motivos de sobra para celebrar neste domingo: Everton, um dos grandes jogadores em atividade no Brasil atualmente, marcou mais um gol aos 31 minutos de partida.

O Goiás não conseguia se reorganizar a essa altura da partida. Uma das características do time de Renato é não dar folga para o adversário pensar. E foi exatamente isso que o Grêmio fez: aos 33, Tardelli bateu de canhota e Rangel teve de se estivar para defender o chute.

Não havia jeito do Goiás segurar o ataque do time Tricolor, que vinha com força total. O primeiro tempo foi brilhante para o time do Grêmio e desastroso para o Goiás.

Quase no final do primeiro tempo, aos 44, Alisson marca mais um lindo gol. O bandeirinha marca impedimento, o lance vai para o VAR, que confirma a bola dentro da rede, finalizando o primeiro tempo com três a zero para o tricolor gaúcho.

