Confira horários de atendimento de órgãos e serviços no feriado de 20 de setembro

Os Correios informam que não haverá expediente nas agências do Rio Grande do Sul na sexta-feira (20), em razão do feriado da Revolução Farroupilha. Já a Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC) funciona normalmente neste dia, das 8h às 20h. Para obter informações sobre produtos e serviços ou registrar manifestações neste dia, os clientes devem acessar o site da empresa .

Os pronto-atendimentos e hospitais do município — Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) — permanecerão abertos 24 horas. As unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas, retomando normalmente o atendimento na segunda-feira (23) a partir das 7h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas nesta sexta. As contas que vencem nesta data podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Os clientes podem usar os canais alternativos como internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos.

Carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) com vencimento no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte (segunda-feira). Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Transporte A Trensurb informa que a operação dos trens seguirá a tabela horária de domingos e feriados, com intervalos que variam entre 15 e 20 minutos. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os ônibus urbanos vão circular com tabela de feriado nesta sexta-feira.

