Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Comando Rodoviário da Brigada Militar atua no litoral gaúcho. Foto: Divulgação/CRBM

O governo do Estado divulgou o funcionamento de serviços estaduais no fim de ano. Confira telefones e horários referentes a serviços e órgãos do Estado em funcionamento no período de fim de ano, a partir da segunda-feira (23), além de espaços culturais e de lazer. O CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) já atua no litoral.

Presença no litoral

Desde sexta-feira (20) teve início pelo CRBM a Operação do Feriado de Natal no Litoral Sul e Norte, a ação vai até o dia 26 de dezembro.

Participam da operação mais de 200 policiais rodoviários que estão distribuídos entre o litoral norte e sul. O objetivo é uma fiscalização reforçada nas rodovias estaduais, mas principalmente nas estradas que levam ao Litoral, com ações direcionadas à segurança dos condutores e passageiros em seus deslocamentos para as festividades do Natal.

Para todo o feriadão é previsto que cerca de 230 mil veículos ingressem no Litoral Norte. E que retornem para suas residências cerca de 100 mil. No Litoral Sul a previsão é de que 150 mil carros entrem na região e saiam 120 mil no dia 26 de dezembro.

Quem for pegar a estrada deve ficar atento ao grande volume de veículos que se deslocará para o Litoral gaúcho e praias catarinenses. A estimativa é de que boa parte dos veranistas viaje ainda na durante o final de semana, embora a Polícia Rodoviária Estadual ainda espera um movimento acentuado na tarde da terça-feira (24). A Brigada Militar também atuará com barreiras policiais em pontos específicos a fim de prevenir acidentes e combater criminalidade.

Segurança pública

Telefones de emergência:

– Disque-denúncia da Polícia Civil: 181

– BM (Brigada Militar): 190

– Corpo de Bombeiros: 193

– Polícia Civil: 197

– CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar): 198

– Defesa Civil: 199

– Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

O atendimento será como em fins de semana, somente por meio dos serviços de plantão.

Brigada Militar

O policiamento não terá alteração, mantendo-se 24 horas por dia em todo o período.

Sede da Secretaria da Segurança Pública

Não haverá expediente na sede administrativa da Secretaria de Segurança Pública nos dias 24, 25, 31/12 e 1º/1.

Instituto-Geral de Perícias

Não haverá atendimento ao público, mas seguirão funcionando em regime de plantão as perícias em local de crime, o Departamento Médico Legal e o serviço de identificação.

Saúde

O Hemocentro e a Farmácia de Medicamentos Especiais na capital estarão fechados na terça-feira e quarta-feira (dias 24 e 25/12). O mesmo ocorre na semana seguinte, não abrindo na terça-feira e quarta-feira (dias 31/12 e 1º /1). Nos demais dias, os serviços funcionam normalmente.

Telefones de emergência:

– Samu: telefone 192 (plantão 24 horas)

– CIT (Centro de Informações Toxicológicas): 0800 721-3000 (plantão 24 horas)

– Disque Vigilância: telefone 150 (plantão das 8h às 20h no feriado)

Outras atividades

Banrisul

Natal: no dia 24/12, o atendimento será das 9h às 11h. As agências estarão fechadas no dia 25/12.

Ano-Novo: as agências funcionarão normalmente na segunda-feira, 30/12. Nos dias 31/12 e 1º/1, estarão fechadas.

Os clientes têm acesso aos canais eletrônicos: caixas de autoatendimento, home e Office Banking, aplicativo Banrisul Digital e Banrifone.

CEEE

As agências e postos de atendimento da CEEE Distribuição de Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Balneário Pinhal, Arroio do Sal, Cidreira e Imbé funcionarão nos seus horários normais de atendimento nos dias 24 e 31 de dezembro.

Nos demais municípios, o atendimento presencial funcionará, nesses dois dias, apenas no turno da manhã. Em 25 de dezembro e 1º de janeiro, todas as unidades estarão fechadas.

Os serviços de urgência e emergência funcionam em regime de plantão durante os feriados, 24 horas por dia. As comunicações de eventual falta de energia podem ser feitas de forma mais fácil e rápida pelo torpedo: basta enviar SMS para 27307 com a palavra LUZ e o número da UC (que consta na parte superior direita da conta, em uma caixa destacada em amarelo).

Em caso de necessidade, o cliente pode entrar em contato pelo 0800-721-2333. Tanto a ligação como o torpedo são grátis. Durante o restante do veraneio, até 29 de fevereiro de 2020, as agências e postos do Litoral Norte citados acima abrirão aos sábados, das 08h15 às 11h30.

Corsan

Natal: funcionamento normal na segunda-feira, 23/12. Na véspera do Natal, dia 24, funciona somente pela manhã. No dia 25/12, não haverá expediente.

Ano-Novo: funcionamento normal na segunda-feira, 30/12. No dia 31/12, somente pela manhã. Em 1º de janeiro, não haverá expediente.

Os serviços essenciais serão mantidos, bem como o atendimento via app, site e o telefone 0800.646.6444, para casos de emergência ou problemas operacionais, como falta de água. A Central de Atendimento aceita ligações gratuitas, inclusive de celular.

Ceasa

Nos dias 23/12 e 30/12, o mercado abrirá às 9h30 para clientes da fronteira e às 13h para demais clientes. Nos dias 24, 25, 31/12 e 1/1, não haverá funcionamento.

Demais serviços

Agências FGTAS/Sine

Fecham nos dias 24 e 25, retomando o trabalho no dia 26/12. Nos dias 31/12 e 1º/1 também não haverá funcionamento. No dia 2/1, as agências voltam a funcionar normalmente.

Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

DetranRS

Sede administrativa: nos dias 24, 25, 31/12 e 1º/1, não haverá expediente.

Centros credenciados: ponto facultativo nos dias 24/12 e 31/12, podendo haver alterações no funcionamento. Os serviços de remoção e depósito devem funcionar normalmente nos dias 24 e 31/12.

Receita Estadual

Natal: fechada na capital e nas delegacias no interior nos dias 24 e 25 de dezembro. Funciona normalmente no restante da semana.

Ano-Novo: as unidades estarão fechadas no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. A operação será normal nos demais dias da semana. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem realizar consultas por meio do Plantão Fiscal virtual.

TudoFácil

Nos dias 24, 25, 31/12 e 1º/1 não haverá funcionamento em nenhuma das três unidades (Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital). Haverá expediente normal nos dias 23, 26, 27, 30/12, 2/1 e 3/1. Não haverá plantão ou atendimentos on-line no feriado. Informações no site do TudoFácil.

Procon

Nos dias 23/12 e 30/12, haverá somente expediente interno. Expediente normal nos dias 26, 27/12, 2/1 e 3/1.

Cultura

Biblioteca Pública do Estado

Fechada dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Rua Riachuelo, 1.190 – Centro Histórico, Porto Alegre

Casa de Cultura Mario Quintana

Fechada dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1/1.

Endereço: rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico, Porto Alegre

Memorial do Rio Grande do Sul

Fechado nos dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Rua 7 de Setembro, 1.020 – Centro Histórico, Porto Alegre

Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul)

Fechado nos dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Praça da Alfândega, s/nº – Centro Histórico, Porto Alegre

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

Fechado nos dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Rua dos Andradas, 959 (esq. com a rua Caldas Júnior), Centro Histórico, Porto Alegre

Museu Julio de Castilhos

Fechado nos dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Rua Duque de Caxias, 1.205 – Centro Histórico, Porto Alegre

Ospa

Não há apresentação programada.

Theatro São Pedro

Fechado nos dias 24 e 25/12, bem como nos dias 31/12 e 1º/1.

Praça marechal Deodoro, s/nº – Centro Histórico, Porto Alegre

Lazer

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo)

Funcionará normalmente nos dias 23 e 30/12. Nos dias 24, 25, 31/12 e 1º/1, o Cete estará fechado.

Rua Gonçalves Dias, 700 – bairro Menino Deus, Porto Alegre.

Jardim Botânico

Não estará aberto ao público entre os dias 23 e 25/12, bem como entre 30/12 e 1º/1. A partir da quinta-feira, dia 2/1, volta a funcionar normalmente.

Av. Salvador França, 1.427 – bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Centro de visitantes: (51) 3320-2027

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Não estará aberto ao público entre os dias 23 e 25/12, bem como entre 30/12 e 1º/1. A partir da quinta-feira, dia 2/1, volta a funcionar normalmente.

BR-116, km 252 – bairro Colonial, Sapucaia do Sul

Telefone: (51) 3474-1804

