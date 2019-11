Confira os convidados do programa da Rádio Liberdade desta quinta-feira

O estúdio panorâmico da Rede Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre 2019, recebeu nesta quinta-feira (07), convidados para falar sobre os lançamentos de livros que ocorrem no evento. Os autores e escritores participaram do programa ao vivo da Rádio Liberdade, transmitido direto da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

Na tarde de hoje, estava Ana Pregardier, escritora do livro #eraumavez. De acordo com a autora, este é o primeiro livro multiverso infantil bilíngue, a nível nacional. A obra, um livro-jogo com várias realidades, é direcionada às crianças, e tem como principal objetivo despertar nelas o significado dos conceitos de amor, lealdade, gentileza e honestidade.

Também esteve no programa, o escritor Everton Behenck. Ele é autor do livro “Nada mais maldito que um amor bonito”. A obra é feita de poemas, que juntos contam uma história. Este é o segundo livro que Behenck lança.

Os escritores Charles Kiefer e Rabino Joseph Saltoun foram falar do Congresso Brasileiro de Kabbalah que estão organizando e que começa neste domingo (10) e vai até terça (12), na PUCRS. Um dos temas do Congresso é o livro “Reencarnação”. Os autores deixaram panfletos no estúdio panorâmico da Rede Pampa para quem quiser desconto na inscrição do Congresso.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.