Confira qual é o reforço que o Grêmio aguarda para o segundo semestre

Na próxima semana, o Grêmio dá inicio ao segundo semestre da temporada. O retorno aos trabalhos também é marcado por uma expectativa no clube, que aguarda pela condição de um reforço. O nome, contudo, não surge do mercado, mas sim do próprio elenco. Trata-se de Luan.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira (20), o vice-presidente de futebol do Grêmio, Duda Kroeff, falou sobre a queda de rendimento do atacante neste início da temporada e acredita que o camisa 7 irá recuperar o protagonismo que todos esperam. “Luan realmente diminuiu seu rendimento, mas isso se deu por conta de uma lesão que incomodou ele por muito tempo. Ele se recuperou da lesão e já está bem fisicamente. Tenho certeza que o Luan vai dar a volta por cima e vai nos dar muitas alegrias novamente. O nosso grande reforço para a meia no segundo semestre vai ser ele.”

A lesão cita pelo dirigente é a fascite plantar, que deixou Luan de fora das últimas rodadas da temporada de 2018. Mas o problema voltou a ser pauta neste ano. O atacante chegou a ser afastado dos jogos por ainda não estar recuperado fisicamente depois da lesão na sola pé.

Quando estava prestes a retornar ao time, o camisa 7 sofreu com novo problema, desta vez, muscular. Luan sentiu um estiramento na coxa e não conseguiu retornar antes da pausa para a Copa América.

Nas últimas atividades antes da parada, o atacante voltou a participar normalmente dos trabalhos. O período de treinamentos que ocorrerá em Viamão até o fim da competição entre seleções servirá para que o jogador se recupere e reencontre seu futebol para a sequência da temporada.

Possível saída?

Com a abertura da janela transferências surgiu especulações de uma possível saída de Luan. Mas o Grêmio garante que não há propostas.

O atacante está em processo de rescisão com o atual empresário, Jair Peixoto. Segundo informações do jornalista Rafael Serra, o encerramento do vínculo partiu do próprio que entende que Peixoto “atrasou sua vida pessoal e profissional.”

