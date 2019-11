Notas Mundo Confrontos em Bagdá deixam mortos e mais de 30 feridos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram três mortos e 30 feridos, nesta sexta-feira (22), em pontes que levam a importantes instituições em Bagdá, no Iraque, segundo fontes médicas. Em dois meses de protestos contra o governo, o número de mortos já passou de 340 e mais de 15 mil pessoas ficaram feridas em Bagdá e no sul do país.

