Congestionamento de 15 km na BR-101 afeta colorados que vão à Arena da Baixada

Após duas carretas pegarem fogo no km 145 da BR-101, em Itapema (SC), por volta das 12h desta quarta-feira (11), torcedores colorados que vão do Rio Grande do Sul em direção à Arena da Baixada, em Curitiba, enfrentam um congestionamento de 15 km. O Inter enfrenta o Athlético-PR esta noite no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

De acordo com informações da concessionária Arteris, a pista no sentido Curitiba segue interditada e sem previsão para liberação. Apenas a faixa da esquerda encontra-se liberada. Funcionários trabalham para normalização. A opção para fugir do trânsito intenso é a BR-116.

Faixa da esquerda liberada para o tráfego no km 145 (Itapema), sentido Curitiba, com retenção do km 160 (Porto Belo) ao km 145, no momento. As faixas central e da direita permanecem interditadas. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) September 11, 2019

