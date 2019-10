Conheça a técnica da “redação pop” no Enem, criada por um estudante que tirou “nota mil”

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é um dos elementos mais importantes e desafiadores do primeiro dia de exame. Esse exercício que pode ser, no mínimo, tenso para os candidatos é também um espaço aberto para o estudante mostrar todo o seu repertório de “cultura pop”. E isso ainda pode ajudá-lo a chegar à tão sonhada “nota mil”. As informações são do jornal O Globo.

Um bom exemplo é Lucas Felpi, hoje estudante de ciências da computação e ciências políticas da Universidade de Michigan, nos EUA. Ele conseguiu a nota máxima na Redação do Enem de 2018 citando o seriado “Black Mirror” em seu texto. Felpi batizou sua técnica de “redação pop”, um artifício usado por candidatos que recorrem a referências cinematográficas, musicais e literárias contemporâneas em seus textos.

“Meu primeiro contato com essa técnica foi quando vi uma youtuber citando algum fato do filme ‘Homem Aranha’ em seu texto. Comecei a colocar esses elementos nas minhas redações, porque vi que era mais jovem, mais acessível, menos clássico. Mas sempre usava essas referências de uma maneira formal, com a abordagem séria que a prova pede”, explica o estudante.

Engajado em ajudar outros vestibulandos a irem bem na redação, o paulista deu início a um quadro no seu perfil no Instagram em que faz críticas sociais a partir de filmes, séries e músicas. E, pasmem, isso tudo pode ser usado na redação do Enem.

“Como houve uma grande repercussão da minha ‘nota mil’ na Redação do Enem usando ‘Black Mirror’, eu quis mostrar para as pessoas como isso foi possível. A ficção nunca é totalmente ficção. Quando comecei a usar séries e filmes nos meus textos, enxergava cada vez mais esses pontos críticos sobre a nossa realidade e me perguntava: ‘Qual é a crítica que esse filme faz à sociedade e de que forma eu posso usá-la numa redação?’” ressalta o estudante, de 18 anos.

Cuidados a serem tomados

O professor David Gonçalves, coordenador de redação do Colégio e Curso de A a Z, explica que o repertório sociocultural é um elemento obrigatório para obter a nota máxima na Redação e que utilizar referências pop é uma ótima estratégia, tendo em vista a relação de pertencimento e propriedade estabelecida pelo estudante. No entanto, alguns cuidados precisam ser tomados.

“A menção a um objeto cultural não deve ser feita de forma leviana. O aluno deve demonstrar que a presença do objeto cultural mencionado é realmente útil para a defesa de sua ideia. Por conta disso, menções pontuais ou forçadas tendem a não ser bem avaliadas”, destaca o docente, que sugere a série “Black Mirror” como uma referência caso o tema da redação gire em torno de temas como os efeitos da tecnologia.

A estudante Letícia Sant’Anna, de 16 anos, ainda não está no terceiro ano do ensino médio, mas nos últimos anos fez Enem como treineira. Em 2018, ela mencionou o filme “Matrix” na redação e conseguiu a nota máxima. “Eu já tinha a referência de trazer a cultura pop para a redação do Enem. Como deu certo, com certeza vou continuar com essa mesma estratégia para este ano também”, conclui a sergipana.