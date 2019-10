Conheça algumas das opções de empréstimo mais acessíveis para fugir dos juros altos

Na maioria das vezes, quanto maior é o empréstimo que alguém precisa do banco, mais altos serão os juros. Afinal, é natural que o cliente que não esteja atolado em dívidas e tenha como comprovar boa capacidade de pagamento possa ter acesso a um crédito mais barato. O que muita gente não sabe, porém, é que a escolha da modalidade de crédito correta para determinado objetivo e perfil de cliente pode até ter mais influência na taxa que será paga do que as garantias oferecidas pelo tomador.

Dentre as modalidades de crédito mais comuns entre pessoas físicas, muitas têm nomes e condições pouco compreensíveis para o cidadão comum. Um aspecto positivo é que mesmo quem que não tenha um emprego com carteira assinada ou que não possa comprovar renda pode conseguir um financiamento sem ficar sujeito a juros mensais superiores a 10% cobrados pelas empresas financeiras ou de cartão-de-crédito.

Além disso, a queda da taxa básica de juros da economia (Selic) para o menor nível histórico derrubou também as taxas bancárias. Segundo a Anfac (Associação Nacional de Finanças, Administração e Contabilidade), os juros para a pessoa física alcançaram em agosto o menor patamar desde 1995, quando a pesquisa da associação começou a ser realizada.

“As taxas de juros das operações de crédito deverão melhorar ainda mais neste segundo semestre”, avalia Miguel José Ribeiro, presidente da Anefac, que cita, entre outros motivos, a queda da inadimplência motivada pela recuperação econômica. Confira, a seguir, algumas das modalidades de crédito mais acessíveis.

Crédito consignado

As prestações são descontadas diretamente do salário e das pensões recebidas do INSS. A margem consignável, que é o valor máximo da renda a ser comprometida, não pode ultrapassar 30% do valor da aposentadoria ou pensão recebida pelo beneficiário. É dividida em 20% da renda para empréstimos consignados e 10% exclusivamente para o cartão de crédito, com prazo de até 60 meses. Onde obter: bancos e financeiras.

Quem tem direito: aposentados, pensionistas, funcionários públicos e trabalhadores com carteira assinada de empresas que têm convênios com bancos. Finalidade: utilizada para aquisição de bens em geral ou para quitar dívidas com cheque especial e cartões de crédito. É comum que o beneficiário faça empréstimo para alguém da família que está com nome sujo. Juro mensal médio: 2,5%. Vantagens: baixa taxa de juros, não há consulta ao SPC, não é permitida a cobrança da TAC.

Antecipação de benefícios

Adiantamento da restituição do imposto de renda e/ou do 13º salário. Basta entrar com o pedido na agência bancária onde recebe o pagamento. O interessado deve se dirigir à agência em que possui conta, apresentar o recibo de entrega da declaração do IR e documentos pessoais. O pagamento é debitado em conta-corrente. Onde obter: bancos.

Quem tem direito: para o 13º, trabalhadores com mais de um ano de vínculo empregatício. Para o IR, todos os contribuintes com imposto a receber. Finalidade: quitar dívidas mais caras ou compra de itens de urgência. Juro mensal médio: 2,59% para IR e 2,55% para o 13º. Vantagens: é garantido que o valor será pago com o recebimento do IR e/ou do 13º.

Crédito direto

Obtido no estabelecimento comercial que tem convênio com instituições financeiras. Pagamento em boleto ou débito em conta. Onde obter: bancos ou concessionárias.

Quem tem direito: sem restrições, basta ter o nome limpo. Finalidade: largamente utilizado para financiamento de automóveis. Pode também ser utilizado para outros bens duráveis. Juro mensal médio: 2,65%. Vantagens: juros razoáveis e prestações pequenas, com prazo de quitação em até 80 meses. Não é necessário ser correntista de algum banco. Baixo risco. O banco tem a garantia do veiculo. Se as prestações não forem pagas, o veículo é retomado.

Empréstimo bancário

O valor permitido para empréstimos é determinado pela renda do consumidor, que recebe a quantia direto na conta corrente. Onde obter: bancos.

Quem tem direito: não há restrição, basta ter o nome “limpo na praça”. Finalidade: diversas. Uma boa aplicação é quitar dívidas de cartão que geralmente são mais caras. Deve-se evitar essa linha de crédito para aquisição de bens e serviços por conta da taxa de juros. Juro mensal médio: 5,15%. Vantagens: é a linha mais indicada para profissionais autônomos que não têm como comprovar renda.

(Marcello Campos)