Conheça alguns dos temas centrais discutidos durante o encontro do G-20 no Japão

Os líderes das 20 principais economias mundiais, incluindo a UE (União Europeia) se reuniram na sexta-feira e no sábado para mais uma cúpula anual de líderes do chamado “G-20”, desta vez em Osaka (Japão).

Dentre as principais pautas dos líderes das maiores economias mundiais e de seus convidados estão a disputa comercial entre Estados Unidos e China, o crescimento da economia global, as mudanças climáticas e as tensões com o Irã. A seguir, saiba quais foram os principais temas em discussão na maior parte das reuniões do encontro.

Segundo analistas internacionais, o evento deixou evidente uma fragmentação na visão sobre o combate a mudança climática e de conter o protecionismo, em uma cúpula onde a conquista mais destacada foi a trégua entre Estados Unidos e China sobre seu conflito comercial.

Durante os dois dias de evento, os líderes só conseguiram fechar uma declaração que reconhece os riscos enfrentados pela economia global e na qual todos os países – menos o norte-americano – reafirmaram seus compromissos ambientais no Acordo do Clima de Paris.

O primeiro-ministro do Japão e presidente rotativo do G20, Shinzo Abe, quis dar um verniz de unidade, ao término da reunião, quando afirmou que todos os países respaldaram “os fundamentos do livre-comércio e encontraram um terreno comum sobre mudança climática apesar das suas diferenças”. O fato é que ele não escondeu certa resignação, durante entrevist coletiva.

“É difícil encontrar uma solução para tantos desafios globais de uma vez, mas pelo menos conseguimos mostrar uma vontade comum em muitas áreas”. Apesar dos esforços nipônicos para harmonizar posturas e conseguir um consenso mínimo, o encontro se saldou com um comunicado final insubstancial que quase não apresenta nada novo com relação à cúpula anterior de Buenos Aires (Argentina) sobre esses dois temas, assinalados como prioritários.

Guerra comercial

O texto estipulado assinala “a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais”, mas não inclui nenhuma menção ao auge do protecionismo, como pretendiam uma parte majoritária dos países diante dos múltiplos conflitos comerciais abertos pelos Estados Unidos: “Trabalharemos para conseguir um ambiente de investimento livre, justo, não discriminatório, transparente, previsível e estável, e para manter nossos mercados abertos”.

Como avanço mais significativo no atual contexto de crispação global sobre comércio, pode ser mencionada a reunião bilateral entre os presidentes de Estados Unidos e China, na qual Donald Trump e Xi Jinping decidiram continuar com as negociações e paralisar parte das medidas restritivas aplicadas.

Os líderes da UE e do Mercosul presentes em Osaka aproveitaram o acordo de associação fechado entre ambas partes na sexta-feira em Bruxelas para destacar a importância do multilateralismo e do livrecomércio, e aparecem juntos diante da imprensa para lançar esta mensagem.

Meio ambiente

Em matéria de mudança climática, os países reforçaram a “irreversibilidade” do Acordo de Paris e se comprometeram com a plena “implementação” das suas medidas nacionais contra a mudança climática, com a exceção do líder norte-americano. A declaração final acrescenta um ponto no qual os Estados Unidos “reiteram sua decisão de retirar-se do Acordo de Paris porque representam uma desvantagem para os trabalhadores e contribuintes americanos”.

Diante do pessimismo pelo distanciamento das posturas nacionais e com quase todos os focos postos em Trump e em reuniões bilaterais durante a cúpula, alguns países optaram por defender suas prioridades em grupos menores e até mesmo puseram em dúvida a utilidade do G20 no seu formato atual.

Na mesma linha, os ministros das Relações Exteriores da França e da China e o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, realizaram uma declaração conjunta onde pediam ações contra a mudança climática. Por sua parte, o presidente francês, Emmanuel Macron, sugeriu mudanças no formato do G20 para conseguir acordos eficazes, sobretudo na questão ambiental.

O texto final inclui ainda o objetivo de “reduzir a zero” a contaminação de plásticos nos oceanos até 2050, meta global batizada como “Visão de Oceanos Azuis de Osaka” e que deve ser alcançada “ao mesmo tempo em que se reconhece o papel importante do plástico para a sociedade”.

