Conheça cinco aplicativos que permitem economizar espaço e melhorar o desempenho de smartphones com sistema Android

Os chamados “aplicativos lite” para o sistema Android são uma espécie de antídoto às versões em tamanho completo, cujos recursos amplos podem ser difíceis de utilizar ou pesadas demais para o desempenho de aparelhos do tipo smartphone.

Ultimamente, grandes empresas de tecnologia como o Google têm começado a levar mais a sério essas alternativas leves, oferecendo versões que permitem ao usuário uma experiência mais simples, sem perder quaisquer funcionalidades principais das plataformas. A seguir, conheça cinco opções que valem a pena baixar.

Messenger Lite

O gerente da plataforma Facebook Messenger admitiu, recentemente, que o aplicativo virou uma bagunça. A equipe planeja deixá-lo mais simples já neste ano, mas o usuário não precisa esperar por isso: é possível baixar o Messenger Lite agora mesmo na Play Store. O aplicativo pesa menos de 10 Mb e funciona de forma muito mais rápida do que o aplicativo padrão do Messenger.

Vale lembrar que o “Lite” inclui todos os recursos principais do Messenger, como ligações VoIP, mensagens de texto e até alguns extras como adesivos. Ficaram de fora apenas os adicionais da versão principal que muitos consideram como desnecessários, a exemplo dos efeitos para fotos.

YouTube Go

O aplicativo padrão do YouTube é bom quando o usuário quer assistir a um vídeo, mas não é muito gentil com os dados. E também pode ser bastante lento em smartphones mais antigos.

Felizmente, há o YouTube Go, liberado recentemente no Brasil. Para quem não conhece, trata-se de uma opção que permite assistir a um vídeo agora ou salvá-lo para fazer o download na próxima vez em que estiver em uma conexão Wi-Fi. Também é possível visualizar o preview de um vídeo antes de gastar os seus dados preciosos para assisti-los. Outra vantagem é que o aplicativo em si é bem “leve”, com menos de 10 Mb.

Facebook Lite

O aplicativo do Facebook para smartphones é conhecido por ser um tanto lento e travar de formas irritantes. Já o Facebook Lite é bastante simples, rápido e leve – menos de 2 Mb. Nele estão presentes a maioria dos recursos necessários para a navegação na rede social.

É possível utilizar esse aplicativo para verificar o Feed de Notícias, fazer comentários em posts, receber notificações, compartilhar conteúdos e outras ações. A versão completa do Facebook para smartphones traz recursos que muita gente provavelmente não precisa no celular no dia-a-dia, como games sociais e backup de fotos.

Twitter Lite

A simples navegação pelo feed de notícias no aplicativo do Twitter já demanda muitos dados e causa “engasgos” em smartphones mais lentos. Isso acontece porque o aplicativo carrega as mídias de cada um dos tuítes mostrados à medida que se desce o dedo pela barra de scroll.

Já o Twitter Lite é mais gentil com os dados armazenados e pode ser uma experiência um pouco menos frenética, uma vez que carrega apenas as mídias que o usuário realmente pretende visualizar. Com essa alternativa, que pesa menos de 3 Mb e possui um modo de economia de dados, é possível publicar tuítes, verificar notificações e realizar todas as funções básicas da plataforma social.

Files Go

A utilização de um aparelho Android por qualquer período de tempo costuma gerar uma quantidade considerável de “lixo eletrônico”: basicamente, arquivos baixados, caches desnecessários e aplicativos antigos que consomem o precioso espaço de armazenamento no smartphone. Você pode lançar mão do gerenciador de arquivos para recuperar um pouco desse espaço, mas o aplicativo gratuito Files Go, do Google, faz um trabalho melhor neste sentido.

Basta instalar a versão e verificar o feed principal para encontrar diferentes maneiras de recuperar o espaço no celular. Dentre outras vantagens, o aplicativo aponta arquivos e caches que se pode apagar e até mesmo monitora aplicativos que o usuário não acessa há bastante tempo. Essa solução também oferece uma opção para mover arquivos para o cartão de memória, em vez de apagá-los. Pode não ser um gerenciador de arquivos “completo”, mas permite navegar pelo espaço de armazenamento, separando por tipos de arquivos, a fim de apagar o que for desnecessário.

