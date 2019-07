Conheça os melhores aplicativos e jogos da semana para o sistema operacional Android

A Google Play recebe novos aplicativos e jogos todos os dias de desenvolvedores de diversas partes do mundo. Com tantas opções diferentes, pode ser que você encontre dificuldade em saber o que irá baixar e manter instalado no smartphone com Android.

Abaixo uma lista apenas com as principais e melhores novidades que entraram na Google Play. A seleção a seguir conta com 8 opções entre aplicativos e jogos. Confira:

Os melhores aplicativos da semana

A lista de programas da semana traz programas que ganharam recursos novos para mudar o seu celular e facilitar a sua vida.

SwiftKey Beta

O popular aplicativo para trocar o seu teclado virtual padrão ganhou um recurso em sua versão de testes bem divertido. Através dele, agora é possível criar emojis animados que seguem o movimento de seu rosto.

Seu Telefone

O aplicativo da Microsoft já trazia uma forma interessante de transferir arquivos de mídia para o computador, mas ele recebeu uma atualização importante durante esta semana. Agora, em um PC com o Windows 10, você pode responder as notificações recebidas em seu celular.

Ceri Launcher

A Google Play possui diversas opções de launcher para você mudar a aparência do sistema e também ganhar o acesso a recursos novos que se provam úteis para o dia a dia. O Ceri Launcher acaba de entrar na loja do Google em fase de testes e tenta trazer um visual bem diferente do tradicional deixando os seus apps sempre em vista.

Os melhores jogos da semana

As novas opções de games da semana incluem títulos para quem gosta de desafiar outros jogadores online e pequenos passatempos.

Rescue Wings!

No papel de Scruffy, o cachorro dos bombeiros, você precisará realizar resgates perigosos em florestas. A medida que você efetua resgastes, não se esqueça de investir em seus equipamentos para ajudar nas missões.

Chess Rush

Cada vez mais, o gênero de jogos Autochess tem ganhado o seu espaço e novas opções vão surgindo. Se você estava evitando este estilo de game por causa do tempo longo de suas partidas, dê uma chance para o Autochess em que as partidas demoram em torno de 10 minutos.

Dead Zed

A tarefa de matar zumbis pode até ser parecida, mas nunca é cansativa. Dentro de sua base, procure por armas e tente sobreviver a uma grande horda de zumbis, que não para de crescer em momento algum.

Heroic – Magic Duel

Jogo com foco em PvP traz combates em que você precisa dominar as habilidades de diferentes heróis, enquanto monta um deck poderoso. Caso prefira, não se esqueça de entrar em uma guilda para não acabar batalhando sozinho.

Deixe seu comentário: