Conheça os vencedores da 17ª edição do Sul em Dança

O Sul em Dança divulgou nesta terça-feira (08) os vencedores da 17ª edição do evento. A competição aconteceu entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, no Teatro do SESI. Considerado um dos principais festivais de dança do Brasil, o concurso reuniu 5.200 bailarinos, estudantes e profissionais da área cultural.
Além de troféus para os Destaques Especiais e medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugar, o Sul em Dança teve premiação em dinheiro de R$ 19 mil. O Grupo Destaque foi convidado para dançar no Magical Dance Tour no Walt Disney World Resort, em 2020, e a Melhor Bailarina e o Melhor Bailarino receberam um pacote de workshops em Nova York (EUA).
Confira os vencedores:
· DESTAQUE BAILARINO: IGOR ZORZELLA
· DESTAQUE BAILARINA: VICTÓRIA BORGES
· MELHOR BAILARINO: ESCOBAR JÚNIOR
· MELHOR BAILARINA: LÍVIA GOMES
· DESTAQUES CATEGORIAS
INFANTIL I : ESPAÇO CULTURAL AKÁCIO CAMARGO – COREOGRAFIA: COALAS
STUDIO GREYCE GROSS – COREOGRAFIA: NOSSO FREVINHO
INFANTIL II: ANDANÇAS DE RITA CANDEMIL – COREOGRAFIA: CINDERELA VAI AO BAILE
INFANTO-JUVENIL: ANDANÇAS DE RITA CANDEMIL – COREOGRAFIA: BICHO PAPÃO
DULLIUS DANCE – COREOGRAFIA: EPIFANIA
BIO CENTER CENTRO DE DANÇAS – COREOGRAFIA: NA FLORESTA ENCANTADA
JUVENIL: ÂNGELA FERREIRA ESTÚDIO DE DANÇA – COREOGRAFIA: SONHO DE DON QUIXOTE
ESCOLA DE DANÇA BALLERINA POA – COREOGRAFIA: PAQUITA
BALLET LENITA RUSCHEL – COREOGRAFIA: ENQUANTO A CHUVA NÃO VEM
JUVENIL AVANÇADO: GIRA CENTRO DE DANÇA – COREOGRAFIA: ANIMA
GOA ESCOLA DE DANÇA – COREOGRAFIA: ISOLADOS
ADULTO: RETICÊNCIAS ESCOLA DE DANÇA – COREOGRAFIA: CANÇÃO INFANTIL
BALLET LENITA RUSCHEL – COREOGRAFIA: OCULTO
ADULTO AVANÇADO: ESCOLA DE DANÇA BALLERINA POA – COREOGRAFIA: IMPETUS
·DESTAQUE COREOGRÁFICO ENTRE AS MODALIDADES:
INFANTIL I E II, INF. JUVENIL: SLAG CREW – COREOGRAFIA: FILTRO SOLAR – DE LEONARDO COSTA
JUVENIL, JUVENIL AVANÇADO E ADULTO: CARPE DANÇA E CIRCO – COREOGRAFIA: TÉRREO – DE BRUNNA SCHAMANN
STUDIO GREYCE GROSS – COREOGRAFIA: CASA SÃ – DE VITÓRIA CANDEMIL
ADULTO AVANÇADO: CAROL DALMOLIN ESTÚDIO DE DANÇA – COREOGRAFIA: UMBRA – DE VINNI SAN E BRUNO MANGANELLI
· DESTAQUE PROFESSOR E/OU COREÓGRAFO
DANÇA CONTEMPORÂNEA: JULIANA TOMAZI
JAZZ: IGOR ZORZELLA
DANÇAS URBANAS: ANDERSON ZANINI
·DESTAQUE JURI: BIOCENTER CENTRO DE DANÇAS -COREOGRAFIA: ANTES DO FILME
·MELHOR ESCOLA
BALLET CLÁSSICO: BALLET LENITA RUSCHEL
BALLET CLÁSSICO DE REPERTÓRIO: ÂNGELA FERREIRA ESTÚDIO DE DANÇA
DANÇA CONTEMPORÂNEA: DULLIUS DANCE
JAZZ: BALLET LENITA RUSCHEL
DANÇAS URBANAS: SLAG CREW
ESTILO LIVRE: GIRA CENTRO DANÇAS
· MELHOR ESCOLA DANÇA ESTUDANTIL E PROJETOS SOCIAIS: PRODE
· MELHOR ESCOLA SUL EM DANÇA: BALLET LENITA RUSCHEL
· MELHOR ESCOLA ADVANCED: CAROL DALMOLIN ESTÚDIO DE DANÇA – COM COREOGRAFIA: SOBRENOME