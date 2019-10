Conheça os vencedores da 17ª edição do Sul em Dança

O Sul em Dança divulgou nesta terça-feira (08) os vencedores da 17ª edição do evento. A competição aconteceu entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, no Teatro do SESI. Considerado um dos principais festivais de dança do Brasil, o concurso reuniu 5.200 bailarinos, estudantes e profissionais da área cultural.

Além de troféus para os Destaques Especiais e medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugar, o Sul em Dança teve premiação em dinheiro de R$ 19 mil. O Grupo Destaque foi convidado para dançar no Magical Dance Tour no Walt Disney World Resort, em 2020, e a Melhor Bailarina e o Melhor Bailarino receberam um pacote de workshops em Nova York (EUA).

Confira os vencedores:

· DESTAQUE BAILARINO: IGOR ZORZELLA

· DESTAQUE BAILARINA: VICTÓRIA BORGES

· MELHOR BAILARINO: ESCOBAR JÚNIOR

· MELHOR BAILARINA: LÍVIA GOMES

· DESTAQUES CATEGORIAS

INFANTIL I : ESPAÇO CULTURAL AKÁCIO CAMARGO – COREOGRAFIA: COALAS

STUDIO GREYCE GROSS – COREOGRAFIA: NOSSO FREVINHO

INFANTIL II: ANDANÇAS DE RITA CANDEMIL – COREOGRAFIA: CINDERELA VAI AO BAILE

INFANTO-JUVENIL: ANDANÇAS DE RITA CANDEMIL – COREOGRAFIA: BICHO PAPÃO

DULLIUS DANCE – COREOGRAFIA: EPIFANIA

BIO CENTER CENTRO DE DANÇAS – COREOGRAFIA: NA FLORESTA ENCANTADA

JUVENIL: ÂNGELA FERREIRA ESTÚDIO DE DANÇA – COREOGRAFIA: SONHO DE DON QUIXOTE

ESCOLA DE DANÇA BALLERINA POA – COREOGRAFIA: PAQUITA

BALLET LENITA RUSCHEL – COREOGRAFIA: ENQUANTO A CHUVA NÃO VEM

JUVENIL AVANÇADO: GIRA CENTRO DE DANÇA – COREOGRAFIA: ANIMA

GOA ESCOLA DE DANÇA – COREOGRAFIA: ISOLADOS

ADULTO: RETICÊNCIAS ESCOLA DE DANÇA – COREOGRAFIA: CANÇÃO INFANTIL

BALLET LENITA RUSCHEL – COREOGRAFIA: OCULTO

ADULTO AVANÇADO: ESCOLA DE DANÇA BALLERINA POA – COREOGRAFIA: IMPETUS

·DESTAQUE COREOGRÁFICO ENTRE AS MODALIDADES:

INFANTIL I E II, INF. JUVENIL: SLAG CREW – COREOGRAFIA: FILTRO SOLAR – DE LEONARDO COSTA

JUVENIL, JUVENIL AVANÇADO E ADULTO: CARPE DANÇA E CIRCO – COREOGRAFIA: TÉRREO – DE BRUNNA SCHAMANN

STUDIO GREYCE GROSS – COREOGRAFIA: CASA SÃ – DE VITÓRIA CANDEMIL

ADULTO AVANÇADO: CAROL DALMOLIN ESTÚDIO DE DANÇA – COREOGRAFIA: UMBRA – DE VINNI SAN E BRUNO MANGANELLI

· DESTAQUE PROFESSOR E/OU COREÓGRAFO

DANÇA CONTEMPORÂNEA: JULIANA TOMAZI

JAZZ: IGOR ZORZELLA

DANÇAS URBANAS: ANDERSON ZANINI

·DESTAQUE JURI: BIOCENTER CENTRO DE DANÇAS -COREOGRAFIA: ANTES DO FILME

·MELHOR ESCOLA

BALLET CLÁSSICO: BALLET LENITA RUSCHEL

BALLET CLÁSSICO DE REPERTÓRIO: ÂNGELA FERREIRA ESTÚDIO DE DANÇA

DANÇA CONTEMPORÂNEA: DULLIUS DANCE

JAZZ: BALLET LENITA RUSCHEL

DANÇAS URBANAS: SLAG CREW

ESTILO LIVRE: GIRA CENTRO DANÇAS

· MELHOR ESCOLA DANÇA ESTUDANTIL E PROJETOS SOCIAIS: PRODE

· MELHOR ESCOLA SUL EM DANÇA: BALLET LENITA RUSCHEL

· MELHOR ESCOLA ADVANCED: CAROL DALMOLIN ESTÚDIO DE DANÇA – COM COREOGRAFIA: SOBRENOME

