Para auxiliar no desenvolvimento pessoal, promovendo a autoeficácia coletiva dos indivíduos por meio da psicoeducação, o projeto G10 é formado por dez integrantes e um psicólogo que atua como facilitador, trabalhando os temas propostos para cada encontro de uma forma dinâmica e não expositiva. Além disso, tem como objetivo proporcionar aos participantes um maior autoconhecimento pessoal e interpessoal por meio de conhecimento dos valores e forças pessoais. O voluntário é estimulado a utilizá-las em prol da comunidade.

O projeto é iniciativa do psiquiatra Paulo Knapp, fundador da Sociedade Brasileira de Psicoterapias Cognitivas, e atualmente, é uma pesquisa dos grupos da pós-graduação em psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Avaliação e Atendimento em Psicologia Cognitiva e Comportamental (GAAPCC), coordenado pela professora da Escola de Ciências da Saúde Margareth Oliveira, e Avaliação e Intervenção no Ciclo Vital (AIVC), coordenado pela professora Irani Argimon.

Os encontros acontecem nas salas do prédio 15 da PUCRS. Para se inscrever, de forma gratuita, basta enviar um e-mail manifestando interesse para pucrsg10@gmail.com. Apesar de cada grupo ser formado por apenas 10 integrantes, há novas turmas sendo formados em diversos horários. No momento, novos grupos estão sendo abertos nas segundas-feiras (das 12h às 13h30) e nas quintas-feiras (das 12h às 13h30, das 16h às 17h30 e das 17h30 às 19h).

