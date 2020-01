Bem-Estar Saiba quais são os principais sintomas do AVC

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Um acidente vascular cerebral é uma parada súbita do suprimento de sangue para parte do cérebro (Foto: Reprodução)

Um AVC (acidente vascular cerebral) é uma parada súbita do suprimento de sangue para parte do cérebro, devido a um bloqueio de certas veias. Os sintomas do AVC não são fáceis de serem reconhecidos pelas pessoas, mas podem causar danos permanentes no seu cérebro. O AVC pode afetar pessoas de qualquer idade. Veja os principais sintomas do derrame:

Perda de visão

O derrame começa quando você perde a visão de um olho ou dos dois. Segundo especialistas, 44% das pessoas que sofreram o primeiro derrame perderam a visão antes de sofrer o AVC .

Problemas para falar e entender o discurso

Você pode começar a sentir delírio, o que faz com que você não consiga falar corretamente e acabe confundindo. As pessoas que sofreram um derrame podem interromper o discurso ou ter problemas para falar. A fala pode ser incompreensível.

Perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar

Um dos sintomas comuns de derrame é a inesperada sensação de fraqueza geral e lentidão nos membros superiores e inferiores. Algumas pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, também foram acometidas de paralisia e mais frequentemente colapsam. A paralisia é um sinal comum de acidente vascular cerebral e requer atenção médica. Se você estiver com perda de equilíbrio, é hora de fazer um check-up.

Face

Se você sentir um repentino formigamento na metade do rosto, pode estar com começo derrame. A paralisia facial é comumente um dos sintomas da doença.

Dores de cabeça e enxaqueca

Estudos demonstraram que a enxaqueca é um sintoma comum de acidente vascular cerebral, que geralmente ocorre em mulheres. Uma dor de cabeça inesperada e grave pode indicar um sintoma de AVC, principalmente quando combinada com outros sintomas.

Incapacidade de respirar ou tremores

Súbita perda de ar e dificuldade de respirar estão presentes durante o acidente vascular cerebral. A arritmia cardíaca ocorre como resultado da falta de oxigênio.

Prevenção

A prevenção é melhor do que a cura. Para evitar derrame e os sintomas mencionados acima, lembre-se de que é necessário viver uma vida saudável, seja mais ativo e durma o tempo adequado. Evite vícios como álcool e cigarros. Preste sempre atenção ao seu peso.

