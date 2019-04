A Capital dos gaúchos realizou um evento na semana passada abraçar a causa do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A caminhada organizada pelo Instituto Autismo & Vida contou com a participação de mais de 1.500 pessoas, incluindo pais, cuidadores, pacientes, alunos, entidades e profissionais da área que lotaram o Parque da Redenção, em Porto Alegre.

