Conselho de Contabilidade realiza 4º Encontro de Contadores Públicos no TCE-RS

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) realiza, no dia 17 de outubro, o 4º Encontro dos Contadores Públicos do RS. As atividades iniciam às 8h30 e seguem até às 17h, no Auditório Romildo Bolzan, na sede do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, número 388, Centro Histórico).

A programação abordará “Os Riscos Contábeis das Licitações”, “Controle Social e o Impacto na Responsabilização Técnica do Contador” e “MSC – Parametrização das Fontes de Recursos e Demais Aspectos Operacionais”. O evento ainda terá o talk show “Debate Técnico com a Plateia: Perguntas e Respostas sobre a Contabilidade Pública”.

Os interessados em participar não precisam fazer inscrição prévia. A entrada é a doação de um kg de alimento não perecível. O encontro é promovido pelo CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

