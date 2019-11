O Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem 14 pontos de vantagem sobre o Partido Trabalhista, de oposição, de acordo com pesquisa do instituto YouGov publicada pela emissora Sky News nesta terça-feira, antes da eleição de 12 de dezembro. O apoio aos conservadores foi para 42%, contra os 28% dos trabalhistas.