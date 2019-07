Consulado da Áustria é inaugurado em Porto Alegre com presença de embaixadora

A inauguração do consulado da Áustria em Porto Alegre ocorreu nesta terça-feira (16), na zona sul da capital. Em sua primeira visita ao estado como embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Giner-Reichl, esteve presente e destacou a diversidade cultural e as belezas naturais do RS. “É um Estado muito impressionante”, afirmou Irene.

A embaixadora também esteve no Palácio Piratini para convidar o governador Eduardo Leite para visitar o Consulado Honorário do país em Porto Alegre. Além disso, também o convidou para ir à Áustria conhecer outras riquezas de seu país.

Na visita, Leite também apresentou, por meio de um vídeo institucional, desafios e potencialidades do Estado. “Enfrentamos uma crise fiscal, mas estamos adotando medidas para retomar o desenvolvimento e abertos à investimentos privados” disse o governador.

