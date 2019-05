Consultoria da transformação surge como tendência em projetos de segurança patrimonial

Você já ouviu falar em Consultoria da transformação? Pois esse é um novo conceito que vem ganhando força quando o assunto é segurança em condomínios residenciais de alto padrão. Quem explica melhor é o empresário Eduardo Nascimento Cruz, consultor sênior da gaúcha ECR Gestão de Riscos, considerado um dos mais experientes profissionais da área no país, responsável por mais de 650 projetos no Brasil e exterior.

A metodologia é novidade no mercado e foi criada pela empresa ECR Gestão de Riscos, unindo os fundamentos da administração, arquitetura, gestão de pessoas e gestão de riscos em um modelo de gerenciamento de processos voltados para o aumento da tranquilidade dos usuários do local. “Todas as pessoas que trabalham no condomínio têm participação e responsabilidade na formação e manutenção do ambiente preventivo, colaborando diariamente para a melhoria contínua dos processos e atuando como olheiros da segurança, comunicando qualquer desvio ou irregularidade que identifiquem, inclusive condutas suspeitas, pois são treinados para terem um olhar de prevenção”, explica Cruz.

Ele trouxe sua bagagem de 23 anos de atuação para aplicar o novo conceito do plano de segurança no condomínio residencial La Barra, na cidade de Passo Fundo. Alinhado a expectativa dos moradores de ter um empreendimento de alto padrão com muita segurança, mas respeitando os padrões estéticos e a qualidade do atendimento aos moradores e visitantes, Cruz identificou no condomínio o potencial para desenvolver um ambiente onde a cultura da prevenção e o serviço qualificado para todos os usuários fossem premissas do projeto. “Este é o modelo mais eficaz para alcançar um ambiente seguro e de alta qualidade”, diz Eduardo Cruz, explicando o que chama de “Consultoria de Transformação”.

“O cenário encontrado no condomínio no início do trabalho de consultoria não foi diferente do existente na imensa maioria dos empreendimentos residenciais: controles baseados no atendimento de portaria, com abertura de portas e portões feito de forma manual e não registrada, operação sem padronização, tendo cada colaborador da portaria seu estilo próprio de trabalhar e equipamentos funcionando sem integração e sem acompanhamento em tempo real. Sem dúvida, uma ótima oportunidade para a implantação de nosso conceito de transformação, que age em todas as áreas operacionais e também estruturais do local”, relata o consultor.

Ele acredita que para alcançar excelência, é preciso oferecer condições de trabalho de qualidade também. No condomínio La Barra, foi criado um centro de convivência para utilização dos colaboradores, com copa completa, rede sem fio, livros e revistas. Também foram construídas áreas específicas e equipadas para as equipes de trabalho, como jardinagem, limpeza, manutenção, todas separadas e identificadas, com total acessibilidade e monitoradas por sistema de vídeo e controle de acesso.

Eduardo Cruz explica que esta organização faz toda a diferença no desenvolvimento das tarefas de cada colaborador e motiva todos a manterem a qualidade, além de possibilitar o gestor aumentar o nível de exigência e comprometimento. “Em muitos condomínios que visitamos, as portarias e áreas de serviços são adaptadas, com móveis reutilizados e pouca organização. Muitos porteiros fazem suas refeições dentro das guaritas. Fica difícil exigir qualidade assim”, observa.

Outra forte característica do trabalho desenvolvido na “Consultoria de transformação” é a preocupação com o resultado estético de cada intervenção. Tudo passa pela análise dos profissionais de arquitetura da empresa, que ajustam todas as melhorias à linguagem do projeto arquitetônico do empreendimento, fazendo com que as adaptações necessárias para a segurança, como novos locais de acesso, portões e eclusas, sejam incorporadas às edificações existentes de forma mais discreta.

“Nos preocupamos muito com a estética do local, tanto quanto com o aumento dos níveis de segurança. No La Barra, todas as novas áreas de acesso criadas tiveram projetos de paisagismo e luminotécnico desenvolvidos, sempre buscando tornar o local mais agradável, além de seguro. Em um empreendimento deste padrão, os moradores investem em belos projetos para suas casas. Porque a entrada do condomínio seria diferente?”. salienta o consultor.

Toda a área do condomínio é vigiada por um parque de câmeras móveis e fixas de alta resolução, sensores integrados ao sistema de automação, leitoras biométricas e um amplo sistema de iluminação com projetores de LED, que garantem um ambiente bem iluminado em todo o perímetro e acessos.

