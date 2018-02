Consumidores de Porto Alegre conhecerão produto exclusivo da Pizza Hut em primeira mão

O ano de 2018 chegou cheio de sabor para os consumidores de Porto Alegre. A Pizza Hut, maior rede de pizzaria do mundo, escolheu a capital gaúcha para apresentar aos clientes uma grande novidade em seu cardápio, que irá valorizar ainda mais o recheio generoso e característico dos produtos da marca. Em 14 de fevereiro a marca lança a Edge – a original e deliciosa pizza na massa PAN, de origem americana, agora com recheio que cobre toda a superfície da pizza.

Para a criação da Edge a marca trouxe um novo conceito de pizza, com recheio que invade a borda e tem sabor até a última mordida. Desenvolvida exclusivamente para o mercado do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, a novidade estará disponível em todas as lojas da Pizza Hut em ambas as cidades a partir desta quinta-feira. “A Edge chega nos tamanhos pequeno, médio e grande e contará com todos os sabores. No período de lançamento, os consumidores de Porto Alegre terão 20% de desconto sobre os preços do cardápio em todas as unidades da cidade”, afirma a gerente de Marketing da Pizza Hut RS, Dana Chmelnisky.

