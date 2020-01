Conta de luz pode ficar mais barata com a tarifa branca

A tarifa branca foi criada para incentivar a redução do consumo de energia nos horários de grande demanda. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A tarifa branca foi criada para incentivar a redução do consumo de energia nos horários de grande demanda

Um programa do governo federal permite que consumidores paguem menos pela energia elétrica. Mas ele só é vantajoso para quem souber usar a energia na hora certa.

A tarifa branca foi criada para incentivar a redução do consumo de energia nos horários de grande demanda. Com ela, quem adotar o hábito de consumir fora dos chamados horários de pico vai pagar menos pela energia. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) diz que, com essa modalidade de tarifa, é possível reduzir a conta de luz em até 20%.

O programa existe desde 2018. Inicialmente, para quem consome mais de 500 kwh/mês. No início do ano passado, foi estendido para quem consome mais de 200 kwh/mês. De acordo com a Aneel, mais de 40 milhões de casas e comércios estão aptos a participar em todo o País.