Dicas de O Sul Contagem regressiva para o VI Gramado in Concert

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

O evento acontece em Gramado, de 7 a 15 de fevereiro de 2020, e vai oferecer o melhor da música erudita Foto: Rafael Cavalli/Divulgação (Foto: Rafael Cavalli/Divulgação) Foto: Rafael Cavalli/Divulgação

Falta exatamente um mês para o início da sexta edição do Gramado in Concert – Festival Internacional de Música. O evento acontece em Gramado, de 7 a 15 de fevereiro de 2020, e vai oferecer o melhor da música erudita em uma programação totalmente gratuita com concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas além de oficinas que recebem cerca de 400 alunos do Brasil e América Latina.

O evento acontece anualmente e tem dois pilares fundamentais: a promoção da formação e qualificação de músicos através das oficinas e a democratização do acesso à cultura através de uma programação intensa de recitais, concertos e visitas guiadas aos ensaios, oportunizadas através da atividade Conhecendo o Festival, somando assim, cerca de 50 atividades na programação artística, todas elas de acesso gratuito.

O festival vem crescendo a cada ano e a internacionalização já é um destaque da sexta edição que recebeu inscrição de alunos de 11 países. Além disso estarão no festival doze professores estrangeiros advindos da Argentina, Chile, México, EUA, Bulgária, Coréia do Sul, Alemanha, Romênia, Espanha e Hungria e outros 21 brasileiros.

Já a programação artística, além de contar com diversos grupos de câmara e orquestras brasileiras, terá a participação de três orquestras jovens internacionais: a Seoul Youth Orchestra, da Coreia do Sul, a Orquestra Sinfônica Nacional Jovem do Peru e a Tallin Old Town String Orchestra, da Estônia.

Outro destaque será o lançamento, no Brasil, do CD da London Royal Philarmonic Orchestra, regido pelo maestro Linus Lerner – o primeiro brasileiro a gravar com essa renomada orquestra. O CD conta com a participação do Duo Stankov (da Bulgária), formado por piano e violino, que fará um concerto e ministrará aulas no festival.

O Gramado in Concert ainda promove dois concursos com o objetivo de estímulo à criação, formação e valorização de jovens músicos bem como sua profissionalização. São os concursos de Composição Erudita e Jovens Solistas, que premiam em dinheiro os vencedores e a cada ano vem crescendo o número de inscritos que buscam esse reconhecimento.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural. Mais informações: www.gramadoinconcert.com.

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário