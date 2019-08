Contaminação por chumbo preocupa população de Paris após incêndio de Notre Dame

A contaminação de chumbo com o incêndio na Catedral de Notre Dame vem preocupando a Prefeitura e os moradores de Paris. Nesta terça-feira (6), um mapa atualizado com os níveis de contaminação de chumbo será publicado.

Passados três meses do incêndio, especialistas em toxicologia detectaram a presença de chumbo em áreas próximas à Catedral. Com as chamas, toneladas de chumbo se fundiram e dispersaram em forma de partículas. A maior quantidade do elemento químico estava na composição de uma torre pontiaguda que se erguia a 93 metros acima do solo, denominada “flecha”.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o chumbo é um metal muito tóxico, e não existe exposição segura ao elemento, seja qual for a concentração. As obras de restauração da catedral foram interrompidas em 25 de julho, para revisar as regras de prevenção para os trabalhadores expostos ao resíduo, e devem ser retomadas no dia 12 de agosto.

Deixe seu comentário: