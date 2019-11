A Fecomércio-RS realiza na manhã desta quinta-feira um workshop de capacitação de empresários para a contratação de imigrantes e refugiados. Com entrada gratuita, a atividade começa às 8h30min e termina ao meio-dia no auditório da entidade, localizado na avenida Alberto Bins nº 665, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações no site www.fecomercio-rs.org.br.