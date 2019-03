Contribuinte que tem doença grave é isento de Imposto de Renda

Às vésperas da entrega da declaração de Imposto de Renda (IR), é comum que dúvidas surjam entre os contribuintes. Dentre diversas incertezas e indagações, uma, em especial, pode não ser comum entre os tributários: como deve ser a declaração de quem sofre de doença grave, como câncer, Alzheimer, Parkinson ou esclerose múltipla, por exemplo? O contador e CEO da Contabilivre Mauro Fontes explica a possibilidade de liberação e quais requisitos o indivíduo deve ter pra que isso aconteça.

De acordo com a Lei nº 7.713, pessoas portadoras de 16 moléstias graves (lista abaixo) estão isentas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Fontes pontua, entretanto, que a liberação do pagamento só vale para os rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões, não sendo aplicável a outros lucros obtidos. “Por exemplo quem continua ativo, trabalhando e ganhando salário, ou ainda, quem recebe rendimentos como aluguel, deve acertar as contas com o leão, mesmo estando doente”, esclarece. Também é exigido o pagamento dos cidadãos que têm bens cujo valor somado ultrapasse R$ 300 mil.

Uma das grandes dúvidas dos contribuintes diz respeito a doenças contraídas por filhos, pais ou cônjuges. “A lei infelizmente não prevê isenção para parentes, apenas para a pessoa com a doença”, afirma Mauro. Dessa forma, o contribuinte que tem alguma das 16 doenças listadas deve apresentar um relatório médico (portando o CID), com data aproximada do diagnóstico. A seguir, é preciso que o indivíduo pegue um laudo com um médico do SUS, junto com um formulário específico preenchido. Feito isso, basta apresentar a documentação em um posto da receita federal.

Lista de doenças que permitem isenção do IR

Alienação mental

Cardiopatia grave

Cegueira

Contaminação por radiação

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Estado avançado de osteíte deformante

Fibrose cística (mucoviscidose)

Hanseníase

Hepatopatia grave

Nefropatia grave

Neoplasia maligna

Paralisia irreversível e incapacitante

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)

Tuberculose ativa

