Conversa com o Patrono da 65ª Feira do Livro será neste sábado (02), às 17h, na Sala O Retrato no CCCEV

Marô Barbieri, patrona desta edição, conversa com o público sobre a sua obra neste sábado (02) durante a programação da Feira. Maria Eunice Garrido Barbieri, conhecida como Marô Barbieri, é escritora, professora e contadora de histórias, natural de Bento Gonçalves (RS). Tem Licenciatura Plena em Letras (Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Francesa) pela PUCRS. Como professora, atuou ensinando língua e literatura de português e francês em turmas de primeiro e segundo graus do Instituto Educacional João XXIII, Colégio Santa Família, Colégio Menino Deus, Colégio Rosário e Colégio Israelita.

Autora de 27 livros, Marô destaca-se pelas obras voltadas ao público infantil mas, a partir de 2013, começa a produzir livros para público infantojuvenil e para adultos. Até 2014, foi patrona de 22 Feiras do Livro, entre elas Guaíba, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Morro Reuter, Minas do Leão, Triunfo e Flores da Cunha, Canela e Alvorada. É madrinha de três bibliotecas que têm o seu nome: em Santa Maria do Herval/RS, em Morro Reuter/RS e em Porto Alegre/RS. Foi Presidente da Associação Gaúcha de Escritores (AGEs) nos biênios 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 e é membro do corpo de especialistas em leitura da Casa da Leitura (Proler/Fundação da Biblioteca Nacional). Em outubro de 2014 passou a integrar a Academia Rio-Grandense de Letras, ocupando a cadeira de número 15.