Cooperativa Vinícola Garibaldi comemora 88 anos com promoções no Complexo Enoturístico. De 21 a 27 de janeiro, bebidas premiadas estarão com descontos de até 50%

A Cooperativa Vinícola Garibaldi carrega, desde 1931, a responsabilidade de ajudar a escrever a história e, principalmente, fomentar novos caminhos para o município de Garibaldi e, consequentemente, da Serra gaúcha. Desde então, vem crescendo no compromisso de gerar oportunidades de desenvolvimento para a comunidade. Hoje, são 400 famílias de produtores associados trabalhando diariamente para cuidar dos vinhedos e entregar uvas que originam espumantes, vinhos e sucos com qualidade reconhecida nos quatro cantos do planeta.

Para comemorar seus 88 anos com a comunidade e clientes da região, a vinícola brasileira mais premiada do Brasil em 2018 promoverá descontos especiais em produtos selecionados. Quem visitar o varejo anexo ao complexo enoturístico (avenida Independência, 845) entre os dias 21 e 27 de janeiro, poderá adquirir os espumantes das linhas Vero e VG (Premium) com 15% de desconto – além do vinho fino tinto seco Granja União Tannat, com 50% de desconto. O horário de funcionamento é das 9h às 17h (de segunda-feira a sábado) e das 10h às 15h (domingo). Informações: (54) 3464.8100.

