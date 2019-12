Porto Alegre COP 25: BID se interessa por projetos de Porto Alegre

9 de dezembro de 2019

BID demonstrou interesse por projetos ligados à sustentabilidade e à nova Agenda Urbana.

Em reunião realizada durante a COP 25 (25ª Conferência das Partes da Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima), em Madri, nesta segunda-feira (9), representantes do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) demonstraram interesse por projetos ligados à sustentabilidade, à nova Agenda Urbana e ao desenvolvimento de baixo carbono de Porto Alegre. O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, o diretor de Relações Institucionais, Rodrigo Corradi, e a coordenadora de Comunicação e Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Cibele Carneiro, apresentaram carta de oportunidades, como os projetos do 4º Distrito, de revitalização do Arroio Dilúvio, de saneamento e de regularização fundiária.

Com linhas de financiamento para cidades ligadas à agenda climática, os representantes do BID Amal-Lee Amin, Federico Brusa e Hilen Meirovich ficaram interessados, por exemplo, na estruturação de uma parceria para modernizar a gestão de resíduos sólidos da capital gaúcha. “O BID também quer se envolver no desenvolvimento de modelos de gestão e de financiamento de outros projetos da cidade. Agendamos nova rodada de conversas para a próxima semana a fim de avançar no diálogo”, destaca Corradi.

As iniciativas que se alinham à pauta da justiça climática também foram apresentadas para a gerente do Programa Euroclima da Comissão Europeia, Sthephanie Horel. A entidade, através da da Agência Brasileira de Cooperação, subsidia no país políticas públicas que contribuam para a aplicação do Acordo de Paris e quer conhecer as iniciativas de Porto Alegre em maior profundidade após o término da COP 25.

Para Ribeiro, o interesse de organismos internacionais por Porto Alegre tem como principal elemento a segurança financeira oferecida pelo município. “Sustentabilidade também engloba o saneamento das finanças públicas, uma das prioridades desta gestão. Se hoje podemos conversar com investidores, é porque temos resultados importantes nesta área, além de projetos sólidos e disposição para realizar as mudanças necessárias para modernizar a cidade.”

Os encontros foram articulados pelo assessor executivo do FMDV (Fundo Global para o Desenvolvimento das Cidades), Carlos de Freitas.

Acordo bilateral

Porto Alegre e São Paulo também participaram de reunião com o enviado especial da Presidência da República da França pela Aliança pela Preservação das Florestas Tropicais, o embaixador Pierre-Henri Guignard, e o secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos, Geraldo Júlio de Mello Filho, prefeito de Recife. Guignard e Filho assinaram carta de intenções para constituição de uma aliança entre o governo francês e cidades brasileiras para facilitar parcerias na área climática e dar respostas rápidas em casos de emergências vinculadas a florestas. A agenda foi articulada pelo secretário-executivo do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade – para a América do Sul, Rodrigo Perpétuo.

No domingo (8), Ribeiro, Corradi e Carneiro participaram de painéis sobre investimentos em ações climáticas, no Centro de Convenções do Madrid Marriott Hotel; de reunião com lideranças da América Latina na COP 25, promovida pelo Iclei, no Hotel NH Collection Suécia, e de recepção de boas-vindas da Prefeitura de Madri aos líderes locais presentes na COP25, no pavilhão dos Jardins de Cecilio Rodriguez, no Parque do Retiro. Na ocasião, a comitiva gaúcha apresentou ao prefeito de Madri, Jose Luis Martínez-Almeida Navasqüés, projetos da Prefeitura de Porto Alegre.

