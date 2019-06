Copa América: show de Gabriel Farias animará projeto Arena nº 1 em Porto Alegre

A Cervejaria Brahma preparou uma nova temporada da Arena Nº1, onde serão transmitidos os jogos da Copa América. O evento acontecerá no Anfiteatro Pôr-Do-Sol entre os dias 14 e 7 de julho e a entrada será gratuita.

Iza será a atração antes da partida de estreia da seleção brasileira contra a Bolívia, nesta sexta-feira (14). Já contra a Venezuela, na terça (18), o espaço receberá os shows de Gabriel Farias e Rodrigo, antes da bola rolar. Nessas datas, a Arena Nº1 Brahma funcionará das 16h à meia-noite. No sábado (22), contra o Peru, o horário será das 16h às 22h, com show de Chimarruts depois do jogo da seleção.

O cantor Gabriel Farias falou das expectativas para o show com a nova canção composta por ele em parceria com o produtor Dudu Show, no repertório. “Estou muito feliz por lançar essa música nova em “casa”, espero que o público não só Porto Alegre e do país aprecie a música sem moderação!”

Sobre os próximos passos e novidades para a carreira o cantor afirma que não poupa esforços para mostrar ao país o seu trabalho. “Espero rodar o Brasil inteiro com minha música. Levar a alegria e as melhores energias que meu trabalho é capaz de proporcionar às pessoas pelos quatro cantos do país! Temos parcerias em mente”.

“É culpa do coração” “Dói Né” , “É com ela que eu vou ficar” são hits que estão no set list e não podem faltar nas apresentações do cantor. No show o cantor ainda homenageia cantores como Gabriel Diniz, Cristiano Araujo, além dos grandes nomes como Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, entre outros.

