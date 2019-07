Copa América: show de Projota anima Anfiteatro durante jogo do Brasil

Nos dias de jogos do Brasil na Copa América, a Arena N°1 recebe algum show nacional e, dessa vez, não será diferente. Quem trará sua música para o palco do Anfiteatro Pôr do Sol será o rapper Projota. Brasil e Argentina se enfrentarão nesta terça-feira (2), e o jogo será exibido em um telão no local. O evento é gratuito e a abertura dos portões será às 16h, com o show do rapper às 20h e a transmissão da partida às 21h30. Além de Projota, a banda regional Ultramen também será atração.

Arena Nº1

A Arena Nº1 Brahma faz parte da programação oficial da Conmebol e ocorre em todas as cidades-sede da Copa América. O espaço conta com estrutura de comercialização de bebidas, alimentação (food trucks), banheiros químicos, segurança, bombeiro civil, ambulância, além de equipes de limpeza.

Serviço

Evento: Shows Projota e Ultramen, às 20h – Transmissão em telão de Brasil x Argentina, às 21h30

Local: Anfiteatro Pôr do Sol (av. Edvaldo Pereira Paiva, sem número)

Horário: das 16h até a meia-noite

