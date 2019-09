Copa do Brasil: Athletico-PR e Inter abrem disputa da final na Arena da Baixada

*Valéria Possamai

Nesta quarta-feira (11), Athletico-PR e Inter fazem o jogo de ida das finais da Copa do Brasil. A primeira decisão ocorre às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão no minuto a minuto do Portal O Sul e transmissão ao vivo da Rádio Grenal.

A grande finalíssima será disputada na próxima quarta-feira (18), no mesmo horário, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Como chegam os times

Athletico-PR

O Furacão chega à finalíssima após uma classificação heroica sobre o Grêmio. Depois de ter perdido por 2 a 0, na Arena, em Porto Alegre, o time paranaense conseguiu devolver o placar no jogo de volta e conquistou a vaga às finais nos pênaltis.

Para o primeiro duelo, o técnico Tiago Nunes mantém duas dúvidas na equipe. Começando pela defesa, Lucas Halter e Bambu disputam um lugar entre os titulares da zaga. Já na lateral direita, Khellven e Madson brigam pela titularidade.

Inter

O colorado desembarcou na capital paranaense com confiança e apoio de seu torcedor. Desde o embarque à chegada em Curitiba, a delegação foi recepcionada com festa dos torcedores.

Para a primeira decisão, o técnico Odair Hellmann conta com todo o grupo titular à disposição. A equipe não deve ter nenhuma novidade com relação a formação que vem atuando, mantendo a manutenção de Nico López entre os titulares e deixando Rafael Sobis no banco de reservas.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter (Robson Bambu), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben. Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero. Transmissão Siga as movimentações dos times no minuto a minuto da Rádio Grenal. Às 21h30, a bola rola ao vivo no FM 95,9, direto de Curitiba. *estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

