Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Os jogos vão desde a categoria Sub-9 até a Sub-17. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Os jogos vão desde a categoria Sub-9 até a Sub-17. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

O Ginásio Tesourinha recebe, neste sábado (23) e domingo (24), 19 finais da Copa Sortica e da Copa Metropolitana Sortica de Futsal. Os jogos vão desde a categoria Sub-9 até a Sub-17, sendo divididos entre as séries Ouro, Prata e Bronze.

Ambos os campeonatos são realizados pela Sortica Eventos, em parceria com a SMDSE (Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte), através da Diretoria Geral de Esporte, Recreação e Lazer. Ao todo, são 166 equipes inscritas, reunindo mais de 1700 atletas.

As disputas ocorrem na quadra do Ginásio Tesourinha, na av. Erico Verissimo, s/n, Menino Deus, no sábado, 23, a partir das 9h, e no domingo, 24, a partir das 8h30. O quadro de árbitros é disponibilizado pela própria organização. Confira os jogos.

Dia 23 – Sábado

Copa Sortica de Futsal

9h – Sub 11 Ouro – Atlético Sona Sul x Petrópolis Hebraica

10h – Sub 11 Prata – Atlético Zona Sul x Genoma Sabará

12h – Sub 11 Bronze – Atlético Zona Sul x Genoma Sabará

13h15 – Sub 9 Bronze – Genoma Sabará x Cesi/Santa Teresa

Copa Metropolitana Sortica de Futsal

11h – Sub 17 – Tiger (Esteio) x IFRS Restinga

14h10 – Sub 7 – Rabelo (Alvorada) x Cesi/Santa Teresa

15h – Sub 13 – São Léo (São Leopoldo) x Grêmio Náutico Gaúcho

16h – Sub 9 – Rabelo (Alvorada) x Cesi/Santa Teresa

17h – Sub 15 – Cesi/Santa Teresa x Grêmio Náutico Gaúcho

Dia 24 – Domingo

Copa Sortica de Futsal

8h30 – Sub 7 Ouro – Soccers (Canoas) x Genoma Sabará

9h30 – Sub 9 Prata – Cesi/Santa Teresa x Genoma Sabará

10h30 – Sub 7 Prata – Cesi/Santa Teresa x Primeiro Toque (Cachoeirinha)

11h30 – Sub 15 Prata – Cesi/Santa Teresa x Genoma Sabará

13h30 – Sub 15 Ouro – AA Veranópolis (Veranópolis) x Chute Certo (São Leopoldo)

14h30 – Sub 13 Ouro – AA Veranópolis (Veranópolis) x Inter Feci

15h30 – Sub 17 – AA Veranópolis (Veranópolis) x Torino da Restinga

16h30 – Sub 9 Ouro – Inter FECI x Cesi/Santa Teresa

17h30 – Sub 13 Prata – Inter FECI x Paladino

Copa Metropolitana Sortica de Futsal

12h30 – Sub 11 – São Léo (São Leopoldo) x Atlético Sarandi

