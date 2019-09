“Coringa” faz uma grande mudança em origem do vilão do Batman

“Coringa” não deve trazer a história mais conhecida de origem do vilão. Como fãs da DC sabem, o personagem não tem uma trama definitiva sobre como ele se transforma no Palhaço do Crime de Gotham.

A história geral apresentada em quadrinhos e outras adaptações é de um desconhecido que cai em um dos tanques dos químicos ACE e se transforma em um poderoso lorde do crime. Essa conhecida trama não estará no filme do Coringa, que tem Joaquin Phoenix no papel principal.

O diretor Todd Phillips confirmou a informação para a Associated Press. O filme, por outro lado, mostrará como um desconhecido, chamado de Arthur Fleck, vira o Coringa a partir de sua loucura.

“Ele não cai num tanque de ácido e sai rindo. Isso é algo dos quadrinhos”, declarou o cineasta.

O filme do “Coringa”, da DC, traz Joaquin Phoenix como protagonista e tem ainda Robert DeNiro, Bill Camp (Operação Red Sparrow, A Grande Jogada), Frances Conroy (American Horror Story, Castle Rock), Brett Cullen (42, Narcos), Glenn Fleshler (Billions, Barry), Douglas Hodge (Operação Red Sparrow, Penny Dreadful), Marc Maron (Maron, GLOW), Josh Pais (Motherless Brooklyn, Going in Style), e Shea Whigham (O Primeiro Homem, Kong: A Ilha da Caveira).

Todd Phillips (Se Beber, Não Case!) dirige o filme e também assina o roteiro ao lado de Scott Silver (O Vencedor). A produção ainda conta com o astro Bradley Cooper.

“Coringa” estreia no nos cinemas brasileiros em 3 de outubro. Uma sequência para o filme já está sendo negociada pela Warner Bros. e DC.

Aplausos

O longa estreou no sábado (31) no Festival de Cinema de Veneza, na icônica Sala Grande, onde o protagonista Joaquin Phoenix e o diretor Todd Phillips estavam presentes. Logo após sua exibição, a plateia aplaudido o longa de pé por oito minutos.

Como informa a NME, o público chegou a gritar quando o nome de Phoenix apareceu nos créditos finais, e não é para menos. A imprensa internacional está alegando que o ator saiu do festival já como favorito para o Oscar de Melhor Ator em 2020.

Críticas de portais mundo afora chamam o novo longa da DC de “clássico instantâneo”, elogiando também a performance de Phoenix.

Em entrevistas no festival, o ator falou sobre sua preparação para o papel e sobre como quase ficou louco ao perder 23 quilos.