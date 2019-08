O corpo do cabo da Marinha, André Filipe Victor Figueiredo, de 28 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (15) em uma localidade conhecida como Saco do Cherne, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A confirmação foi feita pelo Instituto Médico Legal no início da noite. A vítima desapareceu no domingo (11) após entrar no Lago do Amor e é natural de Fortaleza (CE).

