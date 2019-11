Neste ano, 5.168 avaliadores serão responsáveis pela correção das redações do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As provas foram feitas domingo passado (3), por 3,9 milhões de estudantes de todo o País. A nota do Enem deverá ser divulgada em janeiro, em data ainda a ser definida.