Corrida e música na Dado Bier

A corrida de rua deixou de ser apenas um esporte amador. Hoje é terapia, é referência, é comportamento, e para muitos um estilo de vida. Para este grupo, acontece a Run + Club, uma festa com mistura dos elementos numa corrida de rua – como street art, moda e música.

No dia 4 de abril, a partir das 20h, A Running DJ toca e recebe o convidado especial Brannco, que promete embalar a pista de dança do Royal Black Pub da Dado Bier com batidas positivas da música eletrônica elevando a energia dos corredores (e não corredores).

Atrações

Cenografia “street art” com Jackson Brum – um dos maiores grafiteiros do país -, criando a atmosfera da corrida de rua, onde a arte urbana está sempre presente. Desafio Correr com Som com o grupo de Corrida Winners + Running DJ, numa performance dos 65 ao 158 BPM.

Serviço:

O que: Run + Club na Dado Bier

Quando: Quinta-feira, 4 de abril

Onde: Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80

Horário: abertura do Pub 19h30min

Ingressos: antecipados via Sympla – na hora 25,00 reais.

