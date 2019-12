Rio Grande do Sul Corsan e 18 municípios assinam protocolo de intenções para implantar PPPs

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Objetivo é universalizar os serviços de esgotamento sanitário e regularizar situações de abastecimento de água. Foto: Reprodução Objetivo é universalizar os serviços de esgotamento sanitário e regularizar situações de abastecimento de água. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Estado, por meio da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), assina nesta quinta-feira (26) protocolo de intenções com 18 municípios interessados em avançar em PPPs (parcerias público-privadas) do saneamento básico. O governador Eduardo Leite participa da assinatura.

Serão elaborados estudos e documentos necessários para a contratação da PPP no modelo de concessão administrativa, com o objetivo de universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios e regularizar situações específicas do sistema de abastecimento de água.

Os municípios que integram o programa:

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Canela

Carazinho

Carlos Barbosa

Estrela

Farroupilha

Flores da Cunha

Garibaldi

Gramado

Lajeado

Nova Petrópolis

Passo Fundo

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

São Francisco de Paula

Vacaria

Venâncio Aires

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário